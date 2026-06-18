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Apel disperat al lui Zelenski către NATO: Ucraina are nevoie de rachete și muniție suplimentară

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 19:28

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut un nou apel către aliații NATO, solicitând livrarea rapidă de rachete antibalistice, muniție de artilerie și drone terestre, în contextul intensificării atacurilor lansate de Rusia asupra teritoriului ucrainean.

Volodimir Zelenski a cerut joi, în cadrul reuniunilor de la sediul NATO din Bruxelles, sprijin suplimentar din partea statelor aliate, subliniind necesitatea urgentă de sisteme antibalistice și muniție pentru apărarea Ucrainei.

Președintele ucrainean a avertizat că Rusia continuă să lanseze atacuri constante, inclusiv cu rachete balistice, și a subliniat că apărarea antiaeriană rămâne o prioritate critică pentru armata ucraineană.

„Vedem cu toții că Vladimir Putin mizează pe atacuri continue cu rachete balistice, de aceea avem nevoie de capacități antibalistice”, a declarat Zelenski în fața oficialilor NATO.

El a făcut referire și la programul Purl, prin care statele europene contribuie la achiziția de armament american destinat Ucrainei, inclusiv rachete interceptoare Patriot, esențiale pentru neutralizarea amenințărilor aeriene.

Zelenski a precizat că mai multe țări și-au exprimat deja intenția de a contribui suplimentar la acest program, însă a insistat ca deciziile să fie puse în aplicare fără întârziere.

„Rusia atacă Ucraina în fiecare zi, de aceea vă rog să nu amânați nici măcar o zi ceea ce poate fi făcut astăzi”, a transmis liderul de la Kiev în fața Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei.

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