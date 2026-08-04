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Sanatate· 1 min citire
CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele medicale
CNAS
Publicat4 aug. 2026, 14:09
Sursărealitatea.net
Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregătește o reformă majoră: eliminarea plafoanelor lunare pentru analizele medicale decontate. Măsura ar urma să permită pacienților acces la analize pe tot parcursul lunii, nu doar în primele zile, când fondurile se epuizau rapid.
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