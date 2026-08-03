Advertising
Actualitate· 1 min citire
Salvamont România, 56 de apeluri de urgență în 24 de ore
Intervenții Salvamont
Publicat3 aug. 2026, 11:33
Sursărealitatea.net
Salvamontiștii au intervenit, în ultimele 24 de ore, în zeci de situații de urgență produse în zona montană. 38 de persoane au fost salvate, iar trei răniți au fost evacuați cu elicopterele SMURD.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:42 Arad: Trafic în creştere şi măsuri de fluidizare în vestul ţării; mulţi români din Europa vin în concedii
- 11:40 Miruţă: Stânca din apropierea braţului Bala a fost dislocată; s-au folosit 180 de kilograme de explozibil
- 11:29Cartel ALFA cere DNA și DIICOT să verifice modul în care au fost închise centralele pe cărbune
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News