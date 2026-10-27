Alexandru Rogobete propune majorarea plății gărzilor cu 25% și pentru rezidenți

Publicat 27 oct. 2026, 08:03 Sursă realitatea.net

Alexandru Rogobete propune plata progresivă a gărzilor medicilor, cu majorări de 25% pentru fiecare gardă suplimentară, și remunerarea rezidenților.

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