Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu Luca Niculescu: „Ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor regăsi în programul său de guvernare” – VIDEO

După discuția cu premierul desemnat Luca Niculescu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că sprijinul social-democraților depinde de schimbarea direcției economice și de includerea unor măsuri din programul PSD în viitorul program de guvernare. Potrivit lui Grindeanu, Niculescu a dat asigurări în acest sens, dar PSD așteaptă forma finală a programului înainte să decidă. Liderul PSD a mai spus că partidul vrea „o majoritate asumată” și nu e interesat de funcții.
Principalele declarații:
Ne dorim schimbarea direcției economice și acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic.
Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să pună stop sărăciei agresive a românilor.
România incertitudinilor economice trebuie să se oprească aici.
Am discutat despre elemente concrete legate de reorientarea economiei, relansarea economiei, astfel încât chinurile ajustărilor economice din ultima perioadă să nu mai fie suportate de pensionari, de mame, de copii și, mai ales, de firmele românești.
Domnul prim-ministru desemnat ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare.
Așteptăm o evaluare a acestui program de guvernare, să vedem până la urmă soluțiile pentru oameni și soluțiile pentru economie.
A doua componentă este partea politică. Din start i-am spus că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. Fac apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, dacă se dorește participarea PSD la guvernare.
Dacă nu ne vom găsi în acest proiect și nu vom avea o asumare clară, PSD nu va ezita să spună „nu” demersului politic. PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate. Am fi putut construi o majoritate în jurul ideii de schimbare.
Miza nu este o victorie politică a unui partid împotriva unui alt partid.
Întrebări:
Cum traducem conceptul de majoritate asumată? Ori guvern politic, ori guvern tehnocrat.
Nu susținem un guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab, care nu poate respecta termenele. Este nevoie de o rectificare bugetară și de un buget. Un guvern de tipul celui condus de Cioloș, care trebuie să vină în fața Parlamentului cu bugetul, nu îl văd având forța necesară să îl treacă. Este o soluție pe care nu o susținem. Trebuie să existe asumare. Poate să existe o majoritate de conjunctură, dar nu suntem parte și nu vom fi parte a unei soluții de acest tip.
Poate să existe varianta unor acorduri parlamentare, o susținere până în 2028, astfel încât să avem credibilitate în tot ceea ce înseamnă demersuri, fie legate de buget, de angajamentele financiare sau de politicile publice necesare reformei în România. Fie un guvern PSD-PNL-UDMR, fie un parteneriat în Parlament.
Un guvern monocolor cu acord semnat pe proiecte mari?
Nu încurajez această variantă și nu mi se pare una care să reziste. Dar, la sfârșitul zilei, răspunsul îl va da premierul desemnat, care ne va transmite care este formula pe care o consideră capabilă să asigure o majoritate transparentă.
Declarația vine în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, în care PSD încearcă să obțină garanții privind protejarea nivelului de trai, investițiile și măsurile sociale. Discuțiile dintre cele două părți vor continua în perioada următoare, în încercarea de a contura o majoritate parlamentară stabilă.