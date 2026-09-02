Sorin Grindeanu atacă dur PNL și USR: „România nu are Guvern, ei se luptă pentru funcții, bani și putere”

Sorin Grindeanu îi atacă dur pe liberali și pe USR după boicotul declanșat în Camera Deputaților. Liderul PSD susține că cele două partide au transformat pierderea unor funcții într-o criză politică, în timp ce România așteaptă formarea unui nou Guvern.
Liderul PSD Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa PNL și USR, în plin scandal provocat de redistribuirea funcțiilor din conducerea Camerei Deputaților. Grindeanu acuză cele două partide că au pus funcțiile și lupta pentru putere înaintea formării unui nou Guvern și susține că boicotul parlamentar declanșat după pierderea unor posturi arată un dublu standard.
Mesajul vine după ce PNL și USR au rămas fără câte o funcție în conducerea Camerei Deputaților și au anunțat boicotarea activității parlamentare, acuzând încălcări ale regulamentului și ale Constituției. Sorin Grindeanu contrapune reacției acestora situația PSD, care a pierdut la rândul său o funcție în conducerea Senatului, dar nu a răspuns prin blocarea lucrărilor Parlamentului.
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De ce îi acuză Sorin Grindeanu pe PNL și USR că luptă pentru funcții?
Liderul PSD susține că, într-un moment în care principala problemă politică ar trebui să fie formarea unui nou Executiv, PNL și USR și-au concentrat atenția asupra funcțiilor pierdute în conducerea Camerei Deputaților. În opinia sa, reacția celor două partide este disproporționată în raport cu miza reală a disputei.
„România nu are un Guvern. PNL și USR au însă alte urgențe: funcțiile, banii și puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul: boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și, brusc, democrația este pusă în pericol. Totul pentru două funcții.”
Sorin Grindeanu amintește că PSD a pierdut, la rândul său, o poziție în conducerea Senatului, dar susține că partidul său nu a blocat activitatea Parlamentului din această cauză.
„PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul și nu a inventat o criză politică pentru un post în minus.”
Ce le reproșează liderul PSD liberalilor și USR?
Atacul lui Sorin Grindeanu merge dincolo de disputa punctuală privind funcțiile. Liderul PSD acuză PNL și USR de dublu standard și susține că cele două formațiuni invocă regulile doar atunci când rezultatul politic le este favorabil.
„Dar, PNL și USR ne-au obișnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu și lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă. Regulile sunt bune cât timp le convin. Când rezultatul nu le mai convine este în pericol chiar democrația!”
Afirmațiile reprezintă poziția politică exprimată de liderul PSD în disputa cu PNL și USR, în contextul conflictului declanșat după reîmpărțirea funcțiilor parlamentare.
Ce spune Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan?
Sorin Grindeanu îl atacă și pe Ilie Bolojan, în contextul acuzațiilor lansate de PNL și USR privind existența unor noi alianțe în Parlament. Liderul PSD susține că liberalii ar trebui mai degrabă să explice sprijinul politic care, în opinia sa, îi permite lui Bolojan să rămână în funcție după demiterea Guvernului.
„Dacă tot vorbesc despre alianțe, despre care alianță vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan își prelungește abuziv șederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament?”
Prin această declarație, Grindeanu încearcă să întoarcă acuzațiile privind eventualele înțelegeri parlamentare împotriva PNL și USR și să mute disputa către situația politică a fostului Executiv.
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Ce spune PSD că vrea să facă în timp ce PNL și USR boicotează Parlamentul?
Sorin Grindeanu susține că prioritatea PSD este formarea unei majorități parlamentare capabile să ofere României un nou Guvern. Liderul social-democrat pune astfel în opoziție obiectivul declarat al partidului său cu lupta PNL și USR pentru funcțiile pierdute.
„PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern. PSD își dorește să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un Guvern. Fiecare luptă pentru ce îl preocupă!”