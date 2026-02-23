Senatul dezbate luni moțiune împotriva ministrului Oana Țoiu
Plenul Senatului dezbate luni şi supune la vot, luni, de la ora 16.00, moţiunea simplă cu tema: „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune „da” altora şi „nu” propriilor cetăţeni.”, depusă de parlamentarii AUR şi Pace-Întâi România.
Moţiunea simplă elaborată şi depusă de Grupul parlamentar PACE – Întâi România şi susţinută de grupul parlamentar al AUR, a fost depusă la Senat, săptămâna trecută, împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şi vizează modul în care aceasta a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR.
Moţiunea, intitulată „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune «da» altora şi «nu» propriilor cetăţeni.”, critică susţinerea acordului MERCOSUR de către România şi acuză Ministerul Afacerilor Externe de o abordare defectuoasă, ideologizată şi necoordonată.
Potrivit AUR, documentul subliniază că politica externă „nu este un exerciţiu teoretic şi nu poate fi tratată ca o zonă lipsită de răspundere.
” Nu este un seminar, nu este un experiment ideologic, ci produce efecte concrete, directe, asupra economiei naţionale”, precizează AUR într-un comunicat oficial.
Potrivit iniţiatorilor, susţinerea acordului MERCOSUR „nu a fost o eroare tehnică şi nu a fost o scăpare procedurală, ci o opţiune politică asumată, cu efecte economice profunde şi negative pentru România”. Moţiunea arată că „Acordul UE-MERCOSUR este un acord structural asimetric, care favorizează economiile puternic industrializate şi loveşte direct statele cu sectoare agricole extinse şi vulnerabile. România se află exact în această categorie”.
Citește și:
- 15:41 - Anca Alexandrescu aruncă în aer statul paralel. Dezvăluiri fără perdea: „O luptă pe viață și pe moarte pentru recâștigarea conducerii SRI!”
- 13:32 - Buget 2026. Război în coaliție pe banii pensionarilor: PNL spune că nu sunt fonduri, PSD insistă
- 13:29 - Scenariile prin care Bolojan poate fi dat jos de la Guvern: planul pentru debarcarea premierului
- 13:24 - Pregătire sporită la nivel global: OMS monitorizează riscul unui incident nuclear în Orientul Mijlociu
