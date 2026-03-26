"România vrea democrație" - George Simion, în Statele Unite ale Americii: întâlniri cu apropiați ai lui Donald Trump

George Simion se află în Statele Unite ale Americii și participă la cea mai importantă întrunire patriotică la nivel mondial. Liderul AUR a transmis că România vrea democrație și își dorește ca președintele american Donald Trump să fie informat cu ce se întâmplă în Europa, mai exact în țara noastră. Simion are în aceste zile întâlniri cu oameni-cheie din administrația lui Trump.

„Zilele acestea suntem în Texas, Dallas, la Conservative Political Action Conference (CPAC), eveniment care de 10 ani îl are ca principal vorbitor pe Donald Trump.

Suntem alături de lideri din mai multe țări, din Europa, din Pacific, pentru a transmite un mesaj care ne doare pe noi: vrem democrație în România .

Statele Unite trebuie să se uite și către Uniunea Europeană și către ce se întâmplă în țara noastră cu anularea alegerilor și cu un regim total nedemocratic care ne-a furat și ne-a luat alegerile.

Fiți alături de noi!”

