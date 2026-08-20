Nicușor Dan reia consultările pentru formarea noului Guvern. Liderii partidelor, convocați la Palatul Cotroceni

Publicat 20 aug. 2026, 13:36 Actualizat 20 aug. 2026, 13:37 Sursă Realitatea PLUS

Se reiau consultările pentru formarea noului Guvern! Potrivit unor surse, președintele ar avea pe masă trei nume pentru viitorul premier. Sorin Grindeanu, liderul PSD, Eugen Tomac, consilier onorific prezidențial și actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare. Liderii partidelor vor fi convocați în următoarele zile la Palatul Cotroceni pentru noi negocieri cu președintele, iar numele premierului desemnat l-am putea afla la începutul lunii septembrie.

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