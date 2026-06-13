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Politica· 2 min citire
Măsuri de securitate fără precedent înaintea SUMMITULUI G7. Moment istoric: Realitatea PLUS va transmite de la eveniment
Mpsuri de securitate summit G7
Publicat13 iun. 2026, 10:08
Sursărealitatea.net
Măsuri de securitate fără precedent înaintea summitului G7. La Geneva au început să se monteze plăci de protecție pe vitrinele magazinelor după revoltele care au avut loc în trecut. Atunci protestatarii au distrus tot ce le-a stat în cale. Locuitorii orașelor au fost informați să își ia măsuri de precauție și să lucreze de acasă. În același timp, bisericile catolice din țările participante au lansat un apel la pace către liderii politici.
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