Ilie Bolojan merge la discuții cu USR: decizii cruciale pentru Coaliția de guvernare
Premierul Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan va avea astăzi o ședință cu membrii USR. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, această ședință va avea loc chiar în această după-amiază.
Este o zi decisivă pentru premierul Ilie Bolojan, în condițiile în care aproape toate partidele au programate astăzi ședințe importante.
La ora 10.00, PSD își reunește Biroul Permanent Național, înaintea votului intern programat în această după-amiază, prin care social-democrații vor decide dacă își retrag miniștrii din Guvern și, implicit, sprijinul politic acordat premierului.
Ilie Bolojan a anunțat că va participa în această seară la ședința USR, programată la Vila Lac la ora 18.00.
La ora 17.00, PSD - într-un referendum intern - se vor poziționa față de această Coaliție într-un vot decisiv. Ilie Bolojan vrea să-i mobilizeze pe cei din Coaliție, respectiv pe USR, să vadă în cazul în care PSD își retrag miniștrii, ce alternative de interimat vor exista: tehnocrați sau din interiorul PNL și USR.
Duminică, întrebat fiind dacă președintele României i-a cerut demisia și dacă crede că există în PNL un grup care ar putea săs e alinieze cu PSD, Bolojan a spus că are încredere în colegii săi liberali. În plus, Bolojan a precizat că PNL are o rezoluție care spune că nu va mai colabora cu PSD.
Citește și:
- 08:17 - Război în Ucraina: tensiuni fără precedent la Kremlin și scenarii privind „Operațiunea Amurg”
- 08:08 - Război în Orientul Mijlociu. Iranul acuză SUA de atac asupra unei nave în Golful Oman și amenință cu repersalii
- 07:52 - Criză totală în Coaliție: Premierul Bolojan anunță că rămâne în funcție în ciuda presiunilor PSD
- 07:49 - Zi decisivă: PSD decide dacă îi retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan
