GEORGE SIMION, DUPĂ INCULPAREA LUI GEORGESCU: ORDINEA CONSTITUȚIONALĂ A FOST ATACATĂ PRIN ANULAREA ALEGERILOR, NU ALTCUMVA!
Președintele AUR, George Simion, transmite un mesaj crucial după ce Călin Georgescu a devenit oficial inculpat într-un nou dosar penal.
"Rușine procurorilor supuși Statului Dictatorial. Ordinea constituțională a fost atacată prin anularea alegerilor, nu altcumva! Democrație", a scris George Simion, într-o postare pe Facebook.
Statul paralel e disperat: Călin Georgescu a devenit INCULPAT. Ce spun procurorii: complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale
Reamintim că procurorii au schimbat, astăzi, fapta penală pentru care Călin Georgescu a fost inculpat. Inițial, era cercetat pentru instigare la tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Acum, candidatul interzis de sistem la alegerile prezidențiale este cercertat pentru complicitate.
