Politica· 1 min citire

Fostul ministru al Sănătății, atac DUR la adresa USR și PNL

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 aug. 2026, 07:44

Fostul ministru al Sănătății condamnă public dubla măsură de care dau dovadă USR și PNL. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a cerut în mod ironic introducerea unei noi definiții în dicționarul limbii române, care să cuprindă exact ceea ce se întâmplă acum pe scena politică.

Alexandru Rogobete: „Merităm mai mult decât niște reformiști închipuiți!”

În opinia lui Alexandru Rogobete, dubla măsură este ilustrată perfect de „modul de guvernare al Alianței Bolofile PNL-USR” și merită o nouă definiție în DEX.

Cu alte cuvinte, fostul ministru susține că atât USR, cât și PNL folosesc standarde diferite atunci când judecă aceleași situații, în funcție de persoanele sau partidele vizate.

„Când e vorba despre alții, e atac la democrație și se cer anchete. Când e vorba despre ei, același lucru devine, ca printr-o minune lingvistică, transparență, normalitate și reformă”, a scris Alexandru Rogobete.

Politicianul spune că USR și PNL au schimbat definițiile după interes și au transformat ipocrizia într-o metodă de guvernare, fără să lase în urma lor nimic bun.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

alexandru rogobetedeclaratii alexandru rogobete

Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe