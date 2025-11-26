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Politica· 2 min citire
Au trecut 6 luni cu Nicușor Dan la Cotroceni. Bilanț plin de promisiuni încălcate: TVA mărit, scumpiri și relații reci cu americanii
Au trecut 6 luni cu Nicușor Dan la Cotroceni. Bilanț plin de promisiuni încălcate: TVA mărit, scumpiri și relații reci cu americanii
Au trecut deja șase luni de când Nicușor Dan a ajuns președintele României, iar lucrurile nu arată deloc așa cum a promis
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