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Au trecut 6 luni cu Nicușor Dan la Cotroceni. Bilanț plin de promisiuni încălcate: TVA mărit, scumpiri și relații reci cu americanii

Au trecut 6 luni cu Nicușor Dan la Cotroceni. Bilanț plin de promisiuni încălcate: TVA mărit, scumpiri și relații reci cu americanii

Au trecut 6 luni cu Nicușor Dan la Cotroceni. Bilanț plin de promisiuni încălcate: TVA mărit, scumpiri și relații reci cu americanii

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 26 nov. 2025, 19:45

Au trecut deja șase luni de când Nicușor Dan a ajuns președintele României, iar lucrurile nu arată deloc așa cum a promis

Au trecut deja șase luni de când Nicușor Dan a ajuns președintele României, iar lucrurile nu arată deloc așa cum a promis în campanie. Bilanțul este plin de semne de întrebare, iar românii simt pe pielea lor măsuri economice dure, total diferite de „onestitatea” promisă.

TVA-ul a crescut, deși a jurat că nu se atinge de el

Cea mai mare dezamăgire este legată de bani. În campanie, Nicușor Dan garanta că taxa pe valoare adăugată (TVA) nu va crește. Realitatea? TVA-ul s-a mărit, a venit austeritatea, iar facturile și prețurile la raft au explodat.

„Am avut niște calcule... A venit un Guvern care a spus că varianta propusă de mine nu duce la reducerea suficientă a deficitului”, a fost scuza președintelui.

S-a implicat politic, deși a promis neutralitate

Un alt angajament călcat în picioare este cel legat de alegerile locale. Deși spunea clar că nu va susține niciun candidat pentru Primăria Bucureștiului, președintele a participat la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă. Explicația lui: „Sunt un cetățean care are un vot și un fost primar care s-a preocupat de oraș”.

Relația cu America, „la gheață”

Pe plan extern, situația este îngrijorătoare. România trece prin cea mai rece perioadă în relația cu Statele Unite. Nu s-au ridicat vizele, trupele americane se retrag, iar președintele nu a avut nicio vizită oficială la Casa Albă.

Alte promisiuni uitate:

  • Banii de campanie: A promis că donează ce rămâne, dar acum spune că banii sunt blocați în procese care vor dura ani de zile.

  • Dosarul alegerilor din 2024: A promis că desecretizează documentele CSAT despre acel eșec electoral, dar nu s-a întâmplat nimic concret.

  • Declarațiile de avere: Transparența promisă a rămas doar o vorbă, publicul tot nu are acces clar la date.

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