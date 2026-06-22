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Ana Maria Păcuraru, interviu exploziv cu Robert Barnes, avocatul din echipa lui Donald Trump. Americanii fac scut în jurul televiziunii poporului din România

Ana Maria Pacuraru

Ana Maria Pacuraru

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 22 iun. 2026, 20:44

Americanii fac scut în jurul televiziunii poporului din România. Realitatea PLUS este apărată de avocații puternici ai echipei lui Donald Trump. În premieră, oameni prestigioși ai legii intervin din SUA pentru un trust de presă din România. Într-un interviu „exploziv” acordat Anei Maria Păcuraru, avocatul Robert Barnes anunță că Realitatea PLUS va câștiga toate procesele cu CNA, după seria de operațiuni prin care s-a încercat închiderea postului TV.

Americanii fac scut în jurul televiziunii poporului din România. Realitatea PLUS este apărată de avocații puternici ai echipei lui Donald Trump. În premieră, oameni prestigioși ai legii intervin din SUA pentru un trust de presă din România. Într-un interviu „exploziv” acordat Anei Maria Păcuraru, avocatul Robert Barnes anunță că Realitatea PLUS va câștiga toate procesele cu CNA, după seria de operațiuni prin care s-a încercat închiderea postului TV.

Cum va interveni Departamentul de Stat al SUA, cum se va desfășura lupta în instanțe și cum se va face dreptate? Aflați de la primele ore ale dimineții bomba venită de peste Ocean, care le bubuie în față găștilor care cer închiderea televiziunii poporului.

Nu ratați, doar la Realitatea PLUS: Ana Maria Păcuraru și avocatul din echipa Trump, Robert Barnes. Nu ne temem! Mergem înainte!


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