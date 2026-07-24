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Prețurile la carburanți continuă să crească. Benzina și motorina, tot mai scumpe

Prețurile la carburanți

Prețurile la carburanți

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 24 iul. 2026, 10:08

Prețurile la carburanți continuă să crească în România, pe fondul scumpirii petrolului pe piețele internaționale și al reducerii livrărilor de țiței din Kazahstan. Benzina se vinde în prezent cu un preț mediu de 8,93 lei/litru, în timp ce motorina a ajuns la 9,74 lei/litru.

În ultima lună, benzina s-a scumpit cu peste 4%, iar motorina cu aproximativ 7%, majorările fiind resimțite atât de șoferi, cât și de companiile de transport.

Reducerea livrărilor de petrol pune presiune pe piață

Creșterea prețurilor este alimentată și de decizia autorităților din Kazahstan de a suspenda temporar încărcarea țițeiului în conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) și de a reduce producția.

Impactul este important și pentru România, deoarece Kazahstanul este principalul furnizor extern de petrol al țării. România importă anual peste 5 milioane de tone de țiței din această sursă, astfel că orice reducere a livrărilor poate influența costurile de aprovizionare și, implicit, prețurile la pompă.

Sunt posibile noi scumpiri

Analiștii estimează că evoluția prețurilor la carburanți va depinde de cotațiile internaționale ale petrolului și de disponibilitatea livrărilor de țiței. Dacă aceste presiuni se vor menține, șoferii români s-ar putea confrunta cu noi majorări ale prețurilor la benzină și motorină în perioada următoare.

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