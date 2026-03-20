Scene șocante în Dolj: și-a bătut soția, apoi a intrat peste ea în casă, deși avea ordin de restricție

Un bărbat de 50 de ani din comuna Cetate, județul Dolj, a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat soția și a încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa. Incidentul a fost semnalat de o femeie de 40 de ani, care a cerut ajutorul autorităților după ce a fost bătută de soț.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, polițiștii au intervenit de urgență la fața locului și au stabilit că bărbatul ar fi agresat-o fizic pe femeie, pe fondul geloziei.

„La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti (...) care au stabilit faptul că, pe fondul geloziei, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe soţia sa”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj. Femeia a refuzat transportul la spital, însă polițiștii au decis emiterea unui ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile, prin care agresorul era obligat să părăsească locuința și să nu se apropie de victimă.

La doar câteva ore după emiterea măsurii, bărbatul a revenit în locuință, încălcând ordinul de protecție. Femeia a apelat din nou la poliție în dimineața zilei de 19 martie, în jurul orei 06:00.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului l-au găsit pe bărbat în locuinţă, încălcând astfel măsura dispusă prin ordinul de protecţie provizoriu”, au mai precizat autoritățile. În urma incidentului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul IPJ Dolj. Cercetările continuă în acest caz, iar autoritățile urmează să stabilească măsurile legale care se impun.