Război Orientul Mijlociu. Trump anunță o posibilă retragere parțială a trupelor americane din Orientul Mijlociu, în timp ce războiul Israel-Iran escaladează - LIVE TEXT

Președintele american Donald Trump a scris vineri pe rețelele de socializare că Statele Unite „analizează o reducere treptată” a operațiunilor militare din Orientul Mijlociu.

Declarația vine însă în contradicție cu acțiunile recente ale administrației sale, care a trimis trupe și nave suplimentare în regiune și a solicitat Congresului un nou pachet de finanțare de 200 de miliarde de dolari pentru continuarea operațiunilor militare.

Anunțul lui Trump survine pe fondul intensificării conflictului dintre Iran și Israel. De Nowruz, Anul Nou persan, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul islamic, Iranul a lansat atacuri asupra Israelului și asupra unor instalații energetice din statele arabe vecine din Golf.

Teheranul a reafirmat că își va continua programul de rachete și a amenințat cu extinderea țintelor sale, vizând „parcuri, zone de recreere și destinații turistice” din întreaga lume, conform AP News .

Ca reacție, Israelul a bombardat capitala iraniană, lovind și un important câmp de gaze al Iranului. Potrivit premierului Benjamin Netanyahu, Israelul va opri atacurile asupra acestui obiectiv „la solicitarea președintelui Trump”.

Totuși, Iranul a răspuns prin intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice din alte țări din Orientul Mijlociu, provocând o nouă explozie a prețurilor petrolului și gazelor.

Conform autorităților iraniene, peste 1.300 de persoane au fost ucise de la izbucnirea conflictului. În Liban, guvernul anunță mai mult de 1.000 de morți și peste un milion de persoane strămutate de bombardamentele israeliene. În Israel, tirurile de rachete iraniene au ucis cel puțin 15 persoane.

Armata americană a confirmat moartea a 13 militari. În Cisiordania, patru palestinieni au fost uciși miercuri, în timp ce schimburile de lovituri aeriene între Israel și Iran continuă să se intensifice.