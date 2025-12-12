Magistrații i‑au prelungit lui Călin Georgescu măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile

Judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 au decis să prelungească măsura preventivă a controlului judiciar pentru Călin Georgescu cu încă 60 de zile. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la o instanță superioară.

Măsura preventivă a fost dispusă în primul dosar penal trimis în judecată pentru acuzațiile de propagandă legionară, încă de la începutul acestui an.

În același dosar, magistrații au respins cererile și excepțiile formulate în procedura de cameră preliminară, astfel că judecata propriu-zisă urmează să înceapă în perioada imediat următoare.

Presiunile asupra dosarului în care este implicat liderul suveranist continuă.

Sursa: Realitatea din Justitie