Iranul anunță că nu va negocia cu SUA sub ultimatumurile lui Donald Trump. ”Am formulat propriile noastre cerinţe”

Iranul a transmis că nu va purta negocieri cu Statele Unite sub presiunea ultimatumurilor formulate de președintele american Donald Trump. Ministerul de Externe de la Teheran a precizat, luni, că a înaintat propriile poziții și cereri ca răspuns la propunerile de armistițiu transmise prin intermediari. Declarația vine pe fondul speculațiilor privind posibile discuții despre un armistițiu de 45 de zile, potrivit agențiilor Reuters și EFE.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul are o serie de cerinţe bazate pe interesele sale naţionale, care au fost deja transmise prin canale intermediare, adăugând că solicitările anterioare ale SUA, precum planul în 15 puncte, au fost respinse deoarece au fost considerate „excesive”.

„ Iranul nu ezită să exprime clar ceea ce consideră a fi revendicările sale legitime, iar acest lucru nu trebuie interpretat ca un semn de compromis, ci mai degrabă ca o reflectare a încrederii sale în apărarea poziţiilor sale”, a spus Esmaeil Baghaei într-o conferinţă de presă.

Acesta a adăugat că „am formulat propriile noastre răspunsuri” şi „vom anunţa detaliile la momentul oportun”.