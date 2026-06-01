Franța se alătură eforturilor SUA pentru un acord cu Iranul. Macron vorbește despre o misiune în Strâmtoarea Ormuz

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a exprimat sprijinul pentru demersurile administrației americane în vederea încheierii unui acord cu Iranul și a anunțat că Parisul este pregătit să contribuie la menținerea securității în regiune după semnarea unei eventuale înțelegeri.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul francez a dezvăluit că a avut duminică seară o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia a discutat despre perspectivele unui acord între Washington și Teheran.

Macron a apreciat eforturile depuse de liderul de la Casa Albă, considerând că o astfel de înțelegere ar putea reprezenta o oportunitate importantă pentru construirea unui nou mecanism de securitate regională, capabil să ofere mai multă stabilitate în Orientul Mijlociu.

Președintele francez a precizat că Franța este pregătită să sprijine pe deplin implementarea unui eventual acord și să participe activ la măsurile care vor urma după semnarea acestuia.

În acest context, Macron a făcut referire la o misiune internațională dezvoltată împreună cu Marea Britanie și alți parteneri, care ar putea fi activată imediat după finalizarea negocierilor. Obiectivul principal al acestei inițiative este protejarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de energie.

Anunțul vine într-un moment în care comunitatea internațională urmărește cu atenție negocierile dintre Statele Unite și Iran, considerate esențiale pentru reducerea tensiunilor și consolidarea securității în regiunea Golfului Persic.