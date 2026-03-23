Femeie de 72 de ani salvată de pompieri după ce a căzut într-o fântână de 20 de metri, în Dolj
O femeie de 72 de ani din comuna Bârca, județul Dolj, a fost salvată luni de pompieri după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 20 de metri.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, la fața locului au intervenit o autospecială de tip ASAS și un echipaj de prim ajutor din cadrul Secției de Pompieri Segarcea, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bârca.
Au fost mobilizate și resurse suplimentare: un elicopter SMURD și kitul special pentru salvarea persoanelor din fântâni, adus de la Secția de Pompieri Băilești.
Fântâna avea o adâncime de aproximativ 20 de metri, un diametru de peste un metru, iar nivelul apei era de circa 1,5 metri. La sosirea echipajelor, femeia era conștientă.
Victima, scoasă în siguranță
Pompierii au asigurat victima, i-au acordat primele îngrijiri și au desfășurat operațiunile de extragere. Femeia a fost scoasă în siguranță, conștientă, dar cu semne de hipotermie, fiind preluată de echipajul medical pentru evaluare și îngrijiri suplimentare.
