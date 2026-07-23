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Europa, lovită de un nou val extrem de căldură: temperaturile pot ajunge la 50 de grade, iar incendiile se extind

Secetă, caniculă

Secetă, caniculă

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat23 iul. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS

Un nou val de căldură afectează Europa, iar meteorologii anunță temperaturi care s-ar putea apropia de 50 de grade Celsius la finalul lunii iulie. Sudul Portugaliei, Spania și vestul Franței se află printre regiunile vizate. Totul în timp ce incendiile de vegetație continuă să provoace pagube în mai multe zone ale continentului, conform Realitatea PLUS.

În sudul Portugaliei sunt anunțate maxime de până la 50 de grade Celsius, în timp ce în regiunile din sud-vestul Spaniei temperaturile ar putea ajunge la 49 de grade Celsius.

Temperaturile ridicate și seceta au favorizat extinderea incendiilor de vegetație în mai multe regiuni europene. În provincia Guadalajara din centrul Spaniei, cel mai mare incendiu înregistrat în țară în acest an a distrus peste 26 de mii de hectare și mai mult de o mie de persoane și-au părăsit locuințele de teama flăcărilor.

Agențiile meteorologice din sudul Europei mențin avertizările pentru caniculă și incendii. Prognozele arată că nu este exclus ca până la finalul lunii să se înregistreze temperaturi istorice.

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