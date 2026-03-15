Elveţia a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare americane, invocând neutralitatea sa

Guvernul elveţian a anunţat sâmbătă că a refuzat cererea Statele Unite ca două avioane militare americane să survoleze teritoriul său din cauza războiului din Iran. Cu toate acestea, trei zboruri de mentenanţă şi transport au fost aprobate de guvernul elveţian.

Autorităţile elveţiene au invocat legea neutralităţii ţării, care interzice survolurile părţilor implicate în conflict în scopuri militare. Solicitarea SUA se referea la două avioane militare de recunoaştere.

“Legea neutralităţii interzice survolurile părţilor implicate în conflict care au un scop militar legat de acesta. Sunt permise zborurile umanitare şi medicale, inclusiv transportul persoanelor rănite, precum şi zborurile care nu au legătură cu conflictul”, a declarat guvernul elveţian într-un comunicat, potrivit Agerpres

Cu toate acestea, alte trei zboruri, unul de mentenanţă şi două zboruri de transport, legate de conflictul din Iran, au fost aprobate de guvernul elveţian.

Oficialii elveţieni au declarat că survolul în scopuri umanitare sau medicale, cum ar fi transportul răniţilor, este permis, la fel ca şi zborurile care nu au legătură cu conflictul.