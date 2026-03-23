Donald Trump vorbește despre „schimbare de regim” în Iran și amenință cu noi atacuri

Președintele american Donald Trump a lansat noi declarații dure la adresa Iran, afirmând că operațiunile militare ar putea continua dacă negocierile aflate în desfășurare nu vor duce la un rezultat concret.

Liderul de la Casa Albă a sugerat că situația internă din Iran ar indica deja o „schimbare de regim”, susținând că o mare parte dintre reprezentanții actualei conduceri au fost eliminați în urma conflictului.

Declarațiile au fost făcute înaintea unei deplasări oficiale, în contextul în care Washingtonul încearcă, în paralel, să mențină deschis canalul diplomatic. Potrivit acestuia, discuțiile sunt purtate cu persoane pe care le consideră „credibile” și influente, fără a oferi însă detalii clare despre identitatea acestora.

În același timp, Trump a precizat că Mojtaba Khamenei, considerat o posibilă figură-cheie în conducerea iraniană, nu participă la negocieri și nu este implicat în dialogul actual.

Declarațiile vin într-un moment extrem de tensionat, în care liderul american a avertizat că este pregătit să continue atacurile asupra infrastructurii iraniene dacă discuțiile vor eșua, în ciuda faptului că anterior anunțase o amânare temporară a unor lovituri.

Pentru a-și susține poziția, Trump a făcut o paralelă cu situația din Venezuela, sugerând că schimbările de leadership pot deschide calea unor noi negocieri favorabile Washingtonului.

Conflictul dintre cele două state rămâne volatil, iar declarațiile contradictorii privind negocierile și posibilele acțiuni militare alimentează incertitudinea la nivel internațional.