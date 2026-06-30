Advertising
Actualitate· 2 min citire
Craiova găzduiește, în prima săptămână a lunii iulie, o nouă ediție a festivalului dedicat tinerilor regizori de teatru
Theater Networking Talents (TNT)
Publicat30 iun. 2026, 13:15
Sursărealitatea.net
Teatrul Național „Marin Sorescu" din Craiova găzduiește, între 1 și 4 iulie 2026, ediția a VIII-a a festivalului Theater Networking Talents (TNT), un eveniment dedicat tinerilor regizori și creatorilor emergenți din artele spectacolului. Festivalul este organizat de teatrul craiovean împreună cu Departamentul Arte și Media al Universității din Craiova.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:37Vești bune pentru suporteri: băuturile cu până la 5,5% alcool, permise pe stadioane
- 15:15Cod galben de inundații în mai multe județe: hidrologii avertizează asupra viiturilor și creșterii debitelor
- 15:02Crimă cumplită în Craiova. Un om fără adăpost a fost ucis în somn cu o bucată de beton, apoi incendiat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News