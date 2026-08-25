CFR Călători riscă să rămână fără finanțare. Sindicatele cer o soluție urgentă de la Guvern

CFR Călători riscă să intre într-un blocaj financiar începând de miercuri, 26 august, dacă Guvernul nu găsește rapid o soluție pentru finanțarea companiei.
Sindicatele avertizează că bugetul nu este încă aprobat, iar expirarea termenului legal de 150 de zile ar putea duce la suspendarea alocării fondurilor de la bugetul de stat.
Sindicatele cer intervenția Guvernului
Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane solicită Executivului să intervină înainte de 26 august pentru a asigura banii necesari funcționării companiei.
Sindicaliștii spun că situația financiară este critică. Pentru 2026, CFR Călători are nevoie de compensații de 2,459 miliarde de lei pentru obligația de serviciu public, însă suma alocată este de 1,674 miliarde de lei, adică aproximativ 68% din necesar.
330 de milioane de lei, obligații lunare
Compania are în același timp obligații curente de aproximativ 330 de milioane de lei în fiecare lună pentru funcționarea serviciului public de transport feroviar.
Problema este amplificată de faptul că bugetul CFR Călători nu a fost aprobat. Sindicatele avertizează că, după împlinirea termenului prevăzut de legislație, fondurile de la bugetul de stat riscă să fie suspendate până la aprobarea bugetului.
Peste 1.000 de trenuri circulă zilnic
CFR Călători operează peste 1.000 de trenuri în fiecare zi și realizează mai mult de 60% din volumul transportului feroviar de călători din România.
Sindicaliștii avertizează că un blocaj financiar nu ar afecta doar compania, ci și CFR SA, furnizorii și celelalte societăți feroviare. În final, efectele s-ar putea resimți și asupra pasagerilor.
Soluția propusă de sindicate
Federația cere Guvernului să găsească o soluție înainte de 26 august. Printre variantele propuse se află redistribuirea în trimestrul al treilea a unor sume prevăzute pentru trimestrul al patrulea, astfel încât CFR Călători să aibă lichiditățile necesare pentru continuarea activității.
Sindicatele susțin că România nu își permite un nou blocaj în transportul feroviar și cer autorităților să acționeze înainte ca problema finanțării să afecteze funcționarea serviciului public.