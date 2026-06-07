Caz șocant la banchetul unui liceu din Cluj. Elevă premiantă, transportată la spital după ce ar fi fost „drogată și agresată sexual”

Acuzații grave după banchetul de absolvire al unui liceu din Cluj. O elevă de 18 ani a ajuns la spital după ce ar fi fost agresată, iar certificatul medico‑legal a confirmat existența unor leziuni. Mama fetei susține că aceasta ar fi fost drogată și agresată sexual, iar poliția a deschis o anchetă, potrivit presei locale. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.

Cazul cutremurător s-ar fi petrecut la banchetul organizat într-un restaurant de lux și a fost relatat chiar de părinții tinerei pentru Știri de Cluj . Agresiunea ar fi avut loc în timpul petrecerii.

Aceștia au lansat o serie de acuzații grave și la adresa profesorilor care au fost prezenți la eveniment, acuzându-i că niciunul nu a sunat la 112 în momentul în care a fost evident că fata nu se simte bine.

„M-a sunat dirigintele și mi-a spus că fiica mea nu mai vorbește coerent și că ceva este în neregulă cu ea. Am ieșit imediat din casă, așa cum eram, în pijama, și am plecat spre local. În timp ce coboram scările, am sunat eu la 112, pentru că nimeni nu o făcuse până atunci. Sincer, nu pot să înțeleg cum, dintre atâția adulți prezenți acolo, nimeni nu s-a gândit să cheme ambulanța”, a relatat mama tinerei pentru sursa citată.

Examinarea medico-legală a confirmat existența unor leziuni serioase, care confirmă în mare măsură acuzațiile lansate de părinți.

Ancheta continuă într-un caz de suspiciune de drogare urmată de agresiune sexuală, una dintre ipoteze fiind folosirea așa-numitului „drog al violului”.