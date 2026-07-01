Advertising
Actualitate· 2 min citire
Caz șocant în Vrancea! Bebeluș de 4 luni, bătut de mamă. Femeia și concubinul, arestați
Poliție
Un bebeluș în vârstă de doar patru luni a fost preluat de urgență de specialiștii DGASPC Vrancea, după ce ar fi fost agresat de propria mamă în comuna Dumitrești. În urma intervenției autorităților, atât femeia, cât și concubinul acesteia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:10Alertă în județul Tulcea pe fondul războiului din Ucraina. Autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert
- 15:34Zelenski anunță o nouă lovitură în inima Rusiei: rafinărie atacată la peste 1.300 de kilometri de front
- 13:22Accident de autobuz în Spania. 46 de răniți, dintre care 4 în stare critică
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News