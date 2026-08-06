Canicula pune la încercare anvelopele mașinii. Ce verificări trebuie făcute pentru a evita penele și exploziile de cauciuc

Publicat 6 aug. 2026, 09:24 Actualizat 6 aug. 2026, 09:40 Sursă Realitatea.Net

Temperaturile extreme din timpul verii afectează direct anvelopele mașinilor, iar o presiune incorectă sau cauciucurile uzate pot crește riscul unor incidente grave în trafic. Specialiștii recomandă verificarea periodică a presiunii și a stării anvelopelor, mai ales înaintea deplasărilor lungi.

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