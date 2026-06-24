Avertisment fără precedent al serviciilor Five Eyes: Inteligența artificială ar putea depăși securitatea cibernetică în câteva luni

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 08:36

Alianța Five Eyes, formată din serviciile de informații ale Regatului Unit, Statelor Unite, Australiei, Canadei și Noii Zeelande, avertizează că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale ar putea depăși capacitățile actuale de securitate cibernetică într-un interval de doar câteva luni.

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