Atac violent în Prahova: un bărbat și-a lovit fosta soție cu o rangă. Intervenția unui martor a salvat-o
Un bărbat din Prahova a fost arestat preventiv după ce și-ar fi atacat fosta soție cu o rangă, într-un incident violent petrecut în plină zi.
Potrivit anchetatorilor, agresorul ar fi avut un conflict cu femeia, iar la un moment dat ar fi lovit-o cu obiectul metalic. Victima a fost salvată datorită intervenției rapide a unui martor care a observat scena și a intervenit pentru a opri agresiunea.
După incident, autoritățile au fost alertate, iar polițiștii au intervenit pentru a-l reține pe suspect. Ulterior, bărbatul a fost prezentat în fața instanței, care a decis arestarea sa preventivă.
”S-a reţinut că, în ziua de 08.03.2026, în jurul orei 12:00, inculpatul P. O. A., înarmat cu o rangă metalică, a pătruns fără drept în locuinţa fostei sale soţii, persoana vătămată P.G.L., a forţat uşa de intrare în imobil şi s-a năpustit asupra acesteia, aplicându-i mai multe lovituri cu ranga în zona capului.
Persoana vătămată a reuşit să iasă din imobil şi să fugă spre ieşirea din curte însă, inculpatul a urmărit-o şi a lovit-o în continuare cu obiectul contondent, acţiunea violentă a acestuia fiind întreruptă de un martor care l-a deposedat de ranga metalică şi l-a împins de deasupra victimei”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, într-un comunicat dat publicităţii marţi.
Cazul este investigat de Poliția Română, iar procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs agresiunea. Femeia a primit îngrijiri medicale, iar starea ei este monitorizată de medici.
Citește și:
- 21:34 - Liderul Cubei îl avertizează pe Trump: „Orice intervenție va fi întâmpinată cu o rezistență de nezdruncinat”
- 20:42 - UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA
- 19:36 - Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru
- 18:32 - Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează
Mai multe articole despre
