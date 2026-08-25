Accident grav în Iași: doi bărbați au sărit dintr-un camion de 38 de tone rămas fără frâne

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 17:53

Un camion de 38 de tone a rămas fără control în comuna Scobinți, județul Iași, după o posibilă defecțiune a sistemului de frânare. Șoferul, în vârstă de 38 de ani, și pasagerul de 36 de ani au sărit din cabină în timp ce vehiculul se deplasa, după aproximativ doi kilometri în care camionul a continuat să înainteze fără să poată fi oprit.

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