Lucrările de reabilitare derulate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova se apropie de final, anunțul fiind făcut de către reprezentanții Consiliului Județean Dolj, miercuri, cu ocazia unei vizite efectuate pe șantierul din incinta unității sanitare.

Președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, a menționat că igienizarea și reparații stricte ce se pot face la acest spital înseamnă, financiar, suma de aproximativ 5.000.000 de euro.

„Cei care după noi vor mai face o igienizare în acest spital vor trebui să aloce în acest sens patru, cinci milioane de euro. Este ca și cum ai construi un spital nou. Atât costă igienizarea acestui spital. S-au făcut niște calcule și am concluzionat că s-a intrat în peste 400 de băi, iar igienizările pereților înseamnă 10 hectare. Ca și cum ai vopsi 10 hectare. Trebuie să avem grijă de acest spital până vedem unul nou. În momentul în care vorbim cu ușurință de 4-5 milioane de euro, trebuie să se știe că în anii cei mai buni pe care i-a avut Consiliul Județean Dolj, 5 milioane de euro au fost toate investițiile din județul Dolj, apă canalizare, drumuri, tot ce am avut de făcut în zonă culturală, deci ăștia au fost toți banii, și dacă la aștia 4-5 milioane de euro mai punem încă 7-8 milioane, cât vor fi cu Clinica de Cardiologie, încă 5 milioane, la zona de primiri urgențe, încă 8 milioane la ambulatoriu, încă 4 milioane, cât va fi reabilitarea tehnică la oncologie, care va fi refăcută de la început, deci se duc undeva la 25, la 30 de milioane de euro. Este enorm. Ce ne-am priceput să facem, am făcut. Va mai trebui să întreținem pentru că dacă începi de la 10, până ajungi la parter, trebuie să o iei de la capăt cu etajul 10 ”, a declarat Prioteasa.

Despre Spitalul Regional Craiova se vorbește mai puțin în această perioadă, Prioteasa spunând știe că actele au fost trimise la Bruxelles.

„Nu abandonăm ideea cu Spitalul Regional, chiar dacă vorbim mai puțin, nu vom lăsa ca din cele trei spitale despre care s-a vorbit, să se facă eventual două sau nu știu ce să se întâmple, nu avem niciun semnal în acest sens, dar ce știm este faptul că documentele sunt plecate către Bruxelles”, a mai spus Prioteasa.

Cât despre lucrările derulate la SCJU Craiova, vicepreședintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, a spus că se apropie de final, urmând amenajarea curții și o curățire a fațadei clădirii.

„Lucrăm în prezent la etajul trei, mai avem etajul 4, o parte din el, să-l reabilităm, și parterul cu partea de vestiare asistenți și centrul de hemodializă. De asemenea, avem în licitație amenajarea incintei, locuri de parcare, spații verzi și iluminat, tot ce înseamnă această parte, plus că după ce finalizăm aceste investiții, doamnele de la direcția tehnică deja lucrează să facem și o curățire a fațadei și reparații. Banii investiţi au fost strict din bugetul nostru, strict din bugetul Consiliului Județean. În fiecare an am investit în sănătate o bună porțiune din bugetul nostru”, a precizat Vasile.

Foarte important este ca noile saloane, ca holurile sau căile de acces în unitate să fie întreținute, cei mai responsabili în acest sens fiind pacienții și aparținătorii. Dacă nu se va întâmpla acest lucru singura șansă ca diverse reparații să fie efectuate vine tot de la administrația județeană. Acest lucru pentru că spitalul nu are fonduri pentru un asemenea capitol.

Directorul SCJU Craiova, Teodor Sas, a spus că din bugetul unității, 92% reprezintă fondul de salarii, iar cu restul trebuie să asigure utilitățile sau necesarul de medicamente.

„În momentul actual, fondul de salarii este undeva la 92% din buget (bugetul spitalului), cu restul de 8% trebuie să te descurci…utilități, medicamente, dar și cu acești bani trebuie să asiguri un flux” a conchis directorul.