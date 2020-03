Președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, acuză reprezentanții Ministerului Sănătății că nu își îndreaptă atenția către Spitalul Clinic Județean Craiova, reamintind faptul că această unitate medicală are nevoie nu doar de bani pentru salarii sau utilități, ci și de aparatură.

Nu este pentru prima dată când șeful administrației județene din Dolj trage acest semnal de alarmă, adresând astfel de întebări și în vremea Guvernului Dăncilă, când ministru era Sorina Pintea.

Este nevoie, spune Prioteasa, ca cei din Ministerul Sănătății să conștientizeze faptul că ei sunt proprietarii SCJU Craiova, să nu aibă doar pretenții, ci și îndatoriri.

„Am spus-o și o spun și acum. Mi-aș dori să întreb pe cei din Ministerul Sănătății dacă știu că sunt proprietarii celui mare spital din această țară?! Că au un spital cu peste 1500 de paturi, cu 3500 de salariați?! Este foarte greu și pentru manager, care mai are și alte activități, să conducă un asemenea mastodont. Să sperăm că se vor găsi soluții. Ne-am tot lovit, și chiar și la începutul acestui an, de adrese care vin de la Ministerul Sănătății prin care ne ceartă că nu am făcut mai știu eu ce. Este al vostru, al Ministerului Sănătății! Când ai pixul în mână și decizi să cumperi pentru toată țara angiografe, de exemplu, mai cumpără unul și la Craiova că noi, Consiliul Județean Dolj, am tot făcut eforturi”, este mesajul lui Prioteasa.