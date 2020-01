Președintele PSD Dolj, Claudiu Manda, a spus, în cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Dolj, organizată vineri, LA Craiova, pentru alegerea delegațiilor ce vor participa la Congresul Național, că trebuie să înceapă pregătirile pentru alegeri, „inclusiv pentru anticipate”, acesta menționând că și-au propus să revină la guvernare.

Claudiu Manda, într-o atmosferă relaxată a conferinței, a explicat de ce nu a mai avut timp să și noteze ceea ce avea de spus în cadrul întâlnirii, vinovată fiind soția acestuia, Lia Olguța Vasilescu.

Președintele PSD Dolj a comparat o parte dintre actualii guvernanți cu „Andrușcă al PSD-ului”, concluzionând că acesta din urmă „era parfum”.

„Am ajuns, aseară, destul de târziu de la Bruxelles. M-am gândit să scriu ceva doar că nu m-a lăsat Olguța să mă concentrez deloc. Revenind, vreau să spun că nu știu ce se întâmplă acolo în Ardeal, că deși le-au tăiat din salarii, că au dovedit că nu sunt în stare să guverneze, iar de fiecare dată când sunt alegeri votează de dreapta. Nu înțeleg, dar probabil că până la urmă o să înțeleg acest lucru. Am spus, la Buzău, că ar trebui să nu mai susținem proști în funcții publice. Unii m-au și criticat. Este normal. Eu vă spun acum, uitându-mă la televizor și văd pe ministra Bau–Bau ce face cu liftiera sau în alte situații, îl văd pe celălalt că nu știe să spună PNL sau PNDL, sau poate că vrea să le spună pe amândouă la un loc, o văd pe Raluca Turcan că spune că te culci sănătos și că te trezești mort, îl văd pe Cîțu cum se împumută și că nu poate să explice nimic sau pe prefectul de Olt care nu știe nici măcar să citească și îmi dau seama că Andrușcă al nostru era parfum. Consider că noi am gurvernat bine și am comunicat prost. Trebuie să înțelegem această greșeală și să nu o mai repetăm. Oricât de bine pregătit este un om, dacă nu știe să explice măsurile luate, oamenii nu au cum să înțeleagă ce face. Cred că așa cum noi la Dolj am propus oameni competenți pe funcțiile pe care le pot ocupa, acest lucru ar trebui să fie un deziderat pe care tot PSD-ul să îl urmeze la alegerile următoare”, consideră Manda.

Acesta consideră că vor avea loc alegeri anticipate.

„Ar trebui să ne pregătim de alegeri, nu locale , ci inclusiv anticipate. În 95% dintre localități știm exact care sunt candidații noștri. În discuția pe care am avut-o cu primarii am hotărât că vom susține o moțiune de cenzură și vom face tot ce depinde de noi și eu cred că la Dolj o să fie nouă voturi pentru moțiunea de cenzură. Dacă fiecare organizație ar face așa avem suficient de multe șanse să treacă astfel de moțiune de cenzură. Cred că o să avem alegeri anticipate, parlamentare cu locale în același timp și vă întreb: ne e frică nouă de aceste alegeri?! Clar că nu. Noi vrem să nu schimbăm regula jocului în timpul jocului pentru că este nedemocratic, nu pentru că ne este frică și clar cei de la PNL trebuie să plece cât mai repede de la putere. Să ne întoarcem la popor și să ne spună el cine trebuie să guverneze și ce măsuri doresc de aici încolo”, a mai spus președintele PSD Dolj.