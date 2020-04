Primarul municipiului Craiova, Mihail Genoiu, a anunțat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, că activitatea de la Maternitatea Spitalului Filantropia din Craiova a fost complet paralizată, chiar dacă inițial s-a insistat pe găsirea unor măsuri în privința continuării activității la sediul din Valea Vlăicii și părea că s-au găsit varinte de lucru.

S-a ajuns la această situație, ca nici „Maternitatea” din Valea Vlăcii să nu poată primi gravide pentru intervenții chirurgicale, după ce s-a concluzionat că nu există personal medical care să asigure activitatea în ambele unități.

Clădirea din Sărari a fost numită spital suport COVID-19, primarul anunțând că aici a fost amenajată și o maternitate. Ulterior, după ce lucrurile păreau că intră în normal, edilul a aflat, fără ca el să mai poată participa la întrunirile făcute pe această temă, că personalul existent nu poate asigura activitatea în ambele clădiri.

„Eu nu am mai participat la acel comitet. Nu stiu de ce s-a dorit, de la un punct, să nu mai particip. Am stabilit, după îndelungate discuții, ca nu tot Spitalul Filantropia să fie stabilit spital suport COVID-19, ci doar clădirea din Sărari. Am amenajat acolo secțiile, am creat și o maternitate, pentru ca în final să aflăm că degeaba am făcut acest lucru pentru că nu există personal suficient. Eu am comunicat din primă fază, DSP-ului Dolj, că nu poți alege un spital așa mare, unde vin foarte multe viitoare mămici pentru nașteri, pentru câteva cazuri. S-a paralizat activitatea de la Filantropia și nu pentru foarte multe cazuri. Se putea alege un alt spital suport Covid-19. Erau posibilități, dar aceasta a fost decizia DSP-ului. Nu pot să înțeleg, cum nu pot să înțeleg de ce nu se fac teste. De ce nu se fac aceste testări, mai ales dacă vorbim despre cadre medicale”, a menționat Genoiu.

Edilul nu știe în ce măsură se va rezolva această problemă și nici dacă Maternitatea din Valea Vlăcii va trece de la spitalizări de zi, urgențe sau monitorizări de sarcină și la intervenții chirurgicale.

Viitoarele mămici care nu prezintă suspiciune de infecție cu noul coronavirus nasc, în această perioadă, la spitalele din județ sau la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.