Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat într-o conferinţă de presă pe care a susţinut-o, joi, la Craiova, că în Bănie şi la nivelul judeţului Dolj nu se face nicio alianţă cu PSD, acesta menţionând că nu are de gând să se asocieze cu „naşii lui Dragnea”.

Victor Ponta nu exclude însă asocieri cu PSD-ul în alte zone din ţară, urmând ca după mai multe întâlniri în acest sens să fie luate deciziile.

„În Craiova şi în judeţul Dolj excludem alianţe cu PSD-ul. Nu am văzut aici nicio posibilitate pentru o alianţă cu PSD şi de aceea avem candidat pentru Craiova. După cum ştiţi foarte bine în 2012 şi 2016 am susţinut candidatul PSD şi am şi câştigat. Consider că a contat contribuţia mea. Drept răsplată am primit înjurături şi nu am fost prezent nici măcar la inaugurarea stadionului din Bănie la care am avut o contribuţie. Acest lucru demonstrează că oamenii pe care i-am susţinut nu meritau acest lucru. Deci la Dolj şi la Craiova spunem nu vorbim despre alianţe cu PSD. În alte zone din ţară depinde foarte mult de ceea ce se va întâmpla. Am văzut că la vecinii din Olt se află domnul Ciolacu şi domnul Grindeanu. Mă bucur să aflu că acum au ajuns la concluzia că Grindeanu este bun. Pe domnul Grindeanu l-am susţinut. De aceea m-au şi dat afară din PSD. Cu naşii lui Dragnea şi cu cei care au susţinut Guvernul Orban şi acum stau în PSD ca să îl îngroape nu am de gând să mă asociez”, a menţionat Ponta.

Victor Ponta a fost prezent la Craiova unde a avut loc întâlnirea regională a PRO România pentru pregătirea alegerilor locale.

Candidatul PRO România la Primăria Craiova este Eduard Ciceu, un întreprinzător născut şi şcolit în Bănie, dar care a ales Bucureştiul ca oraş unde să dezvolte o afacere.