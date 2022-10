A fost dispusă o anchetă internă în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe a Spitalului Filantropia din Craiova, existând suspiciuni că un asistent din această secție ar fi luat un sedativ foarte puternic pe care ulterior și l-ar fi administrat cu scopul de a se sinucide.

Incidentul a avut loc în urmă cu câteva zile și, imediat după ce a fost informat că asistentul respectiv a ajuns la UPU-Spitalul Clinic Județean Craiova și că ar exista indicii cu privire la administrarea unui sedativ puternic, imposibil de procurat din farmacii, directorul Spitalului Filantropia a dispus efectuarea unei anchete.

„Există o anchetă la nivel de secție. Este un angajat al spitalului nostru. Lucrează la Compartimentul de Primiri Urgențe. Imediat după ce am fost informat despre acest lucru am dispus să fie constituită o echipă și să vedem dacă acea substanță lipsește sau nu. Este adevărat că persoana în cauză avea acces la un astfel de medicament, medicament ținut sub cheie. Vom vedea cum au stat lucrurile, la finalul anchetei”, a precizat directorul Spitalului Filantropia din Craiova, Liviu Radu.

Fapta comisă de către asistentul medical a avut loc în afara programului de lucru, a mai spus reprezentantul spitalului.

Sursa: Realitatea de Dolj