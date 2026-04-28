Universitatea Craiova este lider solitar în Superliga, după 1-0 cu FC Argeş!

Sursă: realitatea.net

Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Argeş, în etapa a şasea din play-off-ul Superligii, şi oltenii revin pe primul loc, cu trei puncte avans.

Metaloglobus a retrogradat matematic din Superliga, scrie Realitatea Sportivă.

Craiovenii au dominat prima repriză de la Mioveni şi, după ce a lovit bara în minutul 7, Samuel Teles a înscris în minutul 10, din voleu, la cornerul lui Mekvabishvili.

Georgianul l-a încercat şi el pe Căbuz, în minutul 35, iar replica gazdelor a venit în minutul 37, când Laurenţiu Popescu a prins la lovitura de cap a lui Rober Sierra.

Oltenii au mai bifat o ocazie în minutul 47, prin Samuel Teles, dar piteştenii au jucat mult mai bine decât în prima parte şi Popescu a respins şutul lui Ricardo Matos, din minutul 50, iar Borţa a trimis periculos idin lovitură liberă, şase minute mai târziu.

Brobbey-Luckassen a înscris în minutul 61, dar golul a fost anulat pentru ofsaid la Bettaieb. Meciul a continuat fără ocazii importante de gol şi s-a încheiat FC Argeş – Universitatea Craiova 0-1.

Echipa lui Filipe Coelho este prima în clasament, cu 42 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, cu 39 de puncte. Pe trei este CFR Cluj, cu 37 de puncte, Dinamo e a patra, cu 34 de puncte, iar ultimele din play-off sunt Rapid, cu 32 de puncte, şi FC Argeş, cu 30 de puncte.

Metaloglobus a trecut pe lângă victorie în minutul 90

Într-un alt meci, Metaloglobus a terminat la egalitate pe teren propriu, 1-1, cu Unirea Slobozia, în etapa a şasea din play-out, rezultat în urma căruia a retrogradat, matematic.

Cu 3 etape înainte de final, formația bucureșteană are 11 puncte, iar în fața ei sunt FC Hermannstadt și Unirea Slobozia, ambele cu 20 de puncte. Este imposibil ca Metaloglobus să le depășească pe ambele și să prindă loc de baraj, deoarece în etapa următoare cele două se întâlnesc în meci direct.

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 27, pe contraatac, când Patrick Dulcea i-a pasat lui Ponde şi portughezul de origine română a înscris în poarta lui Gavrilaş.

Goalkeeperul gazdelor a intervenit la şutul lui Bărbuţ, din minutul 40, iar elevii lui Florin Bratu au reuşit egalarea în minutul 82, când Purece a centrat perfect şi micuţul Moses Abbey a scăpat din marcajul lui Andrei Dragu s-a înălţat şi a înscris cu o lovitură de cap.

Bucureştenii au trecut pe lângă victorie în minutul 90, când Toutou a trimis cu capul milimetric pe lângă bară, pentru ca la faza următoare Gavrilaş să salveze egalul şi s-a terminat Metaloglobus – Unirea Slobozia 1-1.