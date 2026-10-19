Universitatea Craiova a învins Farul Constanța cu 2-0 în Superligă
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova a învins Farul Constanța cu 2-0, în etapa a 12-a din Superliga. Elisor a deschis scorul, iar Romanciuk a stabilit rezultatul final.
Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie în Superliga României, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața formației Farul Constanța. Partida s-a disputat duminică seara, 18 octombrie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în cadrul etapei a 12-a a campionatului.
Simon Elisor a deschis scorul în prima repriză, iar Oleksandr Romanciuk a stabilit rezultatul final în minutul 87. Grație acestui succes, echipa din Bănie își prelungește seria pozitivă și ajunge la opt victorii consecutive în campionat.
Simon Elisor a deschis scorul pentru Universitatea Craiova
Gazdele au început în forță partida și au reușit să treacă în avantaj încă din minutul 16. Francezul Simon Elisor a finalizat cu un șut din întoarcere o acțiune construită după pasa lui David Matei.
Universitatea Craiova a continuat să pună presiune pe defensiva oaspeților. Carlos Mora a avut o oportunitate importantă în minutul 24, iar Luca Băsceanu a fost aproape de gol, însă șutul său a lovit bara.
Elisor a mai amenințat poarta Farului și în minutul 59, dar tabela a rămas neschimbată pentru o bună parte a întâlnirii.
Farul Constanța a căutat egalarea
Formația constănțeană a avut o șansă importantă de a restabili egalitatea chiar înainte de pauză. În minutul 45, Matteo Ahlinvi a reluat cu capul spre poartă, însă mingea a trecut pe lângă țintă, deși situația era favorabilă.
După revenirea de la vestiare, Farul a încercat să profite de spațiile din apărarea oltenilor și a creat câteva ocazii periculoase.
Narek Grigorian a fost aproape de gol în minutul 60, când a scăpat spre poarta adversă, dar a trimis pe lângă. Ulterior, în minutul 73, Laurențiu Popescu a intervenit și a respins șutul aceluiași jucător, păstrând avantajul echipei gazdă.
Oleksandr Romanciuk a stabilit scorul final în minutul 87
Universitatea Craiova a închis partida în ultimele minute ale timpului regulamentar. În minutul 87, Oleksandr Romanciuk a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare executată de Alexandru Cicâldău dintr-o lovitură liberă.
Cu acest gol, fundașul ucrainean a stabilit scorul final, 2-0, iar oltenii au obținut toate cele trei puncte puse în joc.
Înaintea reușitei lui Romanciuk, Assad Al Hamlawi lovise bara în minutul 86, semn că formația din Craiova a continuat să fie periculoasă și în finalul întâlnirii.
Universitatea Craiova își consolidează forma bună
Victoria cu Farul confirmă parcursul excelent al Universității Craiova în ultimele etape. Echipa olteană a ajuns la opt victorii consecutive și a înregistrat cinci succese la rând fără gol primit, potrivit datelor citate de AGERPRES.
De cealaltă parte, Farul Constanța continuă să aibă dificultăți în meciurile disputate în deplasare. Dobrogenii nu au mai câștigat pe teren străin în Superliga din 25 ianuarie 2026, când s-au impus cu 1-0 în fața Petrolului Ploiești.
După acel rezultat, formația constănțeană a înregistrat șase egaluri și opt înfrângeri în deplasare, conform statisticilor Ligii Profesioniste de Fotbal.
Universitatea Craiova – Farul Constanța 2-0
Rezultat la pauză: 1-0
Marcatori:
Simon Elisor – minutul 16
Oleksandr Romanciuk – minutul 87
Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova
Competiție: Superliga României, etapa a 12-a
Victoria le oferă oltenilor un nou rezultat pozitiv în lupta din campionat, în timp ce Farul va încerca să întrerupă seria negativă din meciurile disputate în deplasare.
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News