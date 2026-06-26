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Surpriză în lotul FCSB: Florin Tănase a lipsit din cantonamentul din Olanda! Ce urmează pentru Lixandru

Florin Tănase

Florin Tănase

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 11:29

FCSB a plecat vineri dimineață în cantonamentul de pregătire din Olanda, însă din lotul deplasat a lipsit Florin Tănase, unul dintre jucătorii importanți ai echipei.

Mijlocașul ofensiv, în vârstă de 31 de ani, nu a făcut parte din delegația roș-albaștrilor, în contextul în care nu a ajuns la un acord cu conducerea clubului pentru prelungirea contractului său, care expiră în perioada imediat următoare. Situația sa contractuala rămâne astfel incertă, existând posibilitatea unei despărțiri în scurt timp.

În paralel, Mihai Lixandru, 25 de ani, aflat pe lista jucătorilor urmăriți pentru un posibil transfer în străinătate, a făcut deplasarea alături de echipă. Acesta se află în continuare în programul normal de pregătire și ar urma să evolueze sub comanda staffului tehnic în cantonament.

În cazul în care transferul său către o echipă din MLS se va concretiza, mutarea ar putea fi finalizată direct din Olanda, după perioada de pregătire a formației.

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