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Superliga: Sepsi dă lovitura la Mioveni și câștigă cu FC Argeș

Foto: Facebook Sepsi Sf.Gheorghe

Foto: Facebook Sepsi Sf.Gheorghe

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 22:23
Actualizat29 aug. 2026, 22:24
Sursărealitatea.net

În etapa a 7-a din Superliga de fotbal, FC Argeș a pierdut acasă meciul cu Sepsi Sf.Gheorghe, după un gol primit în minutele de prelungire

Victorie pentru Sepsi Sf.Gheorghe, în deplasare, scor 1-0, în fața celor de la FC Argeș, în etapa a șaptea din Superligă.

Piteștenii au pierdut meciul în minutul 89, atunci când Davordzie a insistat în două rânduri la o minge ce părea pierdută, i-a pasat lui Oteliță, iar acesta l-a învins pe portarul Căbuz.

Sepsi Sf.Gheorghe a egalat-o la puncte pe FC Argeș, ambele având câte 10, însă trupa pregătită de Ovidiu Burcă ocupă locul 7, iar piteștenii lui Bogdan Andone sunt pe locul 8.

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