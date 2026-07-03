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Sport· 1 min citire
Sorana Cîrstea, calificare în turul trei la Wimbledon
Sorana Cîrsrea
Publicat3 iul. 2026, 08:29
Actualizat3 iul. 2026, 08:30
Sorana Cîrstea s-a calificat, joi, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al sezonului, după ce a trecut fără emoții de australianca Kimberly Birrell, scor 6-3, 6-4.
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