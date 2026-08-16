Afectat de căldură şi umiditate, Novak Djokovici a fost eliminat în turul doi la Cincinnati

Publicat 16 aug. 2026, 09:30 Sursă realitatea.net

Acuzând dificultăţi fizice în setul al doilea, din cauza umidităţii şi căldurii din Cincinnati, Novak Djokovici a fost eliminat încă de la intrarea în competiţie de Thiago Tirante, scor 2-6, 6-4, 6-4. Sârbul a avut bye în runda inauguarală.

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