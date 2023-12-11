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România - Polonia, în această seară, la C.M. de handbal feminin

România - Polonia, în această seară, la C.M. de handbal feminin

România - Polonia, în această seară, la C.M. de handbal feminin

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 11 dec. 2023, 13:58

Meciul va avea loc de la ora 19.00

Eliminată din lupta pentru sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin și de la turneele preolimpice, echipa națională a României joacă astăzi, de la ora 19.00, cu Polonia.

Va fi un meci în care tricolorele vor lupta doar pentru o clasare mai bună. Tot astăzi, de la ora 21.30, Germania și Danemarca se vor înfrunta pentru primul loc în această grupă.

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