Petrecere de Crăciun pentru micii baschetbaliști ai Craiovei

Clubul Sportiv A.C.S. Champions organizează sâmbătă, începând cu ora 15.00, la Sala Voința, din inima Băniei, petrecerea micilor baschetbaliști.

Moș Crăciun, încărcat cu daruri, va poposi, timp de câteva ore, alături de tinerii sportivi. Juniorii vor avea ocazia să participe la o serie de evenimente inedite puse la punct, cu multă dăruire, de către cele două antrenoare, Maria Stamatoiu și Laura Lungu.”Acțiunea are drept scop de a aduce, încă o dată, zâmbetul pe buzele copiilor noștri. Am reușit să gândim o serie de activități care să îi distreze pe cei mici dar și pe părinți, susținătorii lor necondiționați. Spre exemplu, va fi organizat un duel al părinților, în sala de sport. În timpul acesta, copiii vor avea ocazia să le ia locul ocupat săptămânal în sala de antrenament și vor putea să stea pe bănci, în calitate de spectatori, și să își susțină favoriții. Nu va lipsi nici Moș Crăciun care va veni încărcat de daruri, tocmai din ținutul alb”, a povestit Maria Satamatoiu, antrenoare.Clubul sportiv A.C.S. Champions a devenit cunoscut datorită rezultatelor remarcabile obținute în ultimul an de către cele două antrenoare. Zeci de copii aleg zilnic să frecventeze cursurile de baschet de aici, acolo unde găsesc multă înțelegere și dăruire din partea antrenoarelor. Tocmai pentru că își doresc să motiveze contant copiii, antrenoarele au gândit și acest proiect special de sărbători.”În cadrul acestei acțiuni organizăm și o serie de donații pentru copiii care nu au posibilități materiale. Este important să ne gândim cu toții și la acest aspect și să dăm mai departe lecția de bunătate și dăruire. Cel mai important pentru noi ca mame, în primul rând, este ca cei mici să se bucure la maxim de aceasta petrecere. Avem pregătite o serie de surprize pe care preferăm, în acest moment, să nu le divulgăm”, a conchis Laura Lungu.