Echipa lui Mititelu joacă meciul cu „U” Cluj pe Stadionul „Ion Oblemenco”

Primăria Craiova și-a dat acordul ca echipa lui Adrian Mititelu să joace meciul cu „U” Cluj pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în șaisprezecimile Cupei României, potrivit unei informări de presă emisă de instituție.

„Primăria Municipiului Craiova aduce la cunoștința publicului că își exprimă acordul pentru desfășurarea meciului de fotbal din cadrul șaisprezecimilor Cupei României la fotbal, programat de către Federația Română de Fotbal, dintre echipele U CRAIOVA și U CLUJ, pe arena Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal – Ion Oblemenco. Acordul autorității locale vine ca urmare a solicitării transmise de către U Craiova 1948 S.A”, transmit reprezentanții Primăriei Craiova.În răspunsul oferit către U Craiova 1948 S.A., Direcția de Patrimoniu din cadrul Primăriei Craiova punctează și condițiile acestui acord.„Acordul este condiționat de următoarele:-Achitarea taxei în valoare de 45.000,00 lei aferentă categoriei evenimentului, prevăzută la cap. I - Nivelul taxelor din Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 533/2018 cu respectarea cap. II - Procedura privind taxele locale pentru utilizarea temporară a Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, situat în B-dul Ilie Balaci nr. 8 (fost Știrbei Vodă nr. 38), Craiova; în procedură sunt menționate obligațiile ulterioare achitării taxei de folosință, responsabilizarea organizatorului pentru menținerea și predarea bunului în parametrii legali de funcționare; pentru eventualele cheltuieli derivate din folosință, organizatorul evenimentului va prezenta, la întocmirea protocolului de predare-primire, dovada asigurării obiectivului.- Respectarea prevederilor din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, având în vedere calitatea de organizator al competiției deținută de clubul U CRAIOVA 1948 S.A. și anume, fără a fi limitativ: art. 2, art.5, capitolul II – Obligațiile organizatorului de competiții sau de jocuri sportive cum ar fi: să interzică afişarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate; să interzică scandările cu caracter politic, să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafaţa de joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenţii oportune, în caz de necesitate etc. După stabilirea datei pentru desfășurarea evenimentului, vă rugăm să reveniți pentru demararea procedurilor: întocmirea notei de plată în vederea achitării taxei de utilizare a arenei sportive, întocmirea protocolului de predare–primire, stabilirea detaliilor procedurale”, se arată în răspunsul oferit de Direcția de Patrimoniu.