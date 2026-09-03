Dinamo a început războiul psihologic înainte de derby-ul cu FCSB. Ironia „câinilor” pentru rivali

Dinamo a lansat primul atac verbal înaintea derby-ului cu FCSB, programat pe 5 septembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”.
„Câinii” au publicat un mesaj ironic la adresa marii rivale, făcând trimitere la startul modest de sezon al campioanei și la jucătorii importanți pierduți în perioada de mercato.
Dinamo a lansat înțepătura înainte de derby
Cu două zile înaintea confruntării directe, Dinamo a alimentat deja rivalitatea dintre cele două formații.
Clubul din Ștefan cel Mare a publicat o imagine cu un ochi de câine în care se reflectă stele căzătoare. Mesajul reprezintă o ironie la adresa situației prin care trece FCSB înaintea derby-ului.
Postarea dinamoviștilor face referire la rezultatele mai puțin convingătoare ale campioanei și la problemele cu care aceasta s-a confruntat în ultima perioadă.
„Roș-albaștrii” și-au pierdut oamenii importanți
Dinamo a punctat și plecările unor jucători importanți din lotul FCSB.
Darius Olaru, Florin Tănase și Daniel Bîrligea au părăsit echipa în această perioadă de mercato, toți trei fiind transferați în străinătate. „Câinii” au folosit acest context pentru a-și ironiza adversara înaintea meciului direct.
Pentru FCSB, plecările au venit într-o perioadă în care echipa nu a avut rezultatele așteptate, iar presiunea înaintea derby-ului este în creștere.
Derby-ul se joacă pe Arcul de Triumf
Dinamo și FCSB se întâlnesc pe 5 septembrie, în etapa a opta din SuperLiga.
Partida va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf”, după ce Arena Națională nu este disponibilă în această perioadă. Inițial, cele două cluburi conveniseră ca derby-ul să fie disputat la Cluj, însă Dinamo a revenit asupra deciziei după reacția suporterilor.
Meciul este programat de la 20:30 și reprezintă una dintre cele mai așteptate confruntări ale sezonului.
FCSB vrea să răspundă pe teren
Dinamo a profitat de forma mai slabă a campioanei pentru a lansa prima înțepătură înaintea derby-ului.
FCSB are însă ocazia să ofere răspunsul direct pe teren. Gigi Becali s-a declarat încrezător înaintea confruntării și a transmis că echipa sa poate câștiga și reveni pe primul loc în SuperLiga. „Îi batem pe ei, pe Dinamo. Batem și s-a reglat corabia”, a spus Becali înaintea derby-ului.
Rivalitatea se reaprinde
Dinamo și FCSB se pregătesc pentru un nou episod din unul dintre cele mai importante derby-uri ale fotbalului românesc.
De această dată, meciul găsește cele două formații într-un context în care fiecare are ceva de demonstrat. Dinamo a ales să înceapă confruntarea în afara terenului, printr-un mesaj ironic, iar FCSB caută să răspundă printr-o victorie în derby.