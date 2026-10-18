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Chivu a explodat în vestiar, iar Inter s-a dezlănțuit pe teren! Atitudinea care a schimbat soarta meciului cu Bologna

Cristi Chivu

Cristi Chivu

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Scris deIonuț Nichita
Publicat18 oct. 2026, 10:52
Sursăadevarul

Antrenorul Interului, Cristi Chivu, a fost extrem de nemulțumit de jocul echipei la pauza partidei cu Bologna. După un discurs dur în vestiar, tehnicianul și-a pierdut vocea, iar Inter a câștigat meciul cu 3-1.

Inter Milano a învins-o pe Bologna cu scorul de 3-1, într-un meci marcat de o reacție neobișnuită a antrenorului Cristi Chivu. Deși echipa oaspete a egalat înainte de pauză, tehnicianul român a fost extrem de nemulțumit de prestația jucătorilor, potrivit presei din Italia.

Discursul dur la pauza meciului

Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, discursul lui Chivu din vestiar a fost cel mai sever de când a preluat conducerea Inter. Jurnaliștii italieni au relatat că antrenorul și-a consumat vocea pe parcursul partidei, în special la pauză, până la punctul în care nu a mai putut participa la interviurile post-meci.

Inter a fost condusă pentru a șasea oară în acest sezon, a patra oară în campionat. A reușit, totuși, să revină de fiecare dată la meciurile din campionat. Cristi Chivu a avut rolul lui și a fost atât de vehement încât și-a pierdut vocea.

Pauza meciului de la Bologna a fost, de fapt, cea mai agitată de când românul este la Inter. În privința furiei și a numărului de decibeli, a fost peste ceea ce s-a întâmplat la 4-3 cu Juventus anul trecut. Pereții de pe 'Dall'Ara' s-au cutremurat pentru că antrenorul a fost extrem de furios pe toată lumea.

— au transmis jurnaliștii italieni Gazzetta dello Sport

După ieșirea fără precedent a antrenorului, Inter s-a mobilizat și a jucat cu determinare în repriza secundă. În locul lui Chivu, la conferința de presă a intervenit secundul său, Aleksandar Kolarov.

Schimbările decisive pentru victoria Inter

Golurile au fost marcate astfel: Tommaso Pobega a deschis scorul pentru Bologna în minutul 10, iar Marcus Thuram a restabilit egalitatea pentru oaspeți chiar înainte de pauză. În a doua repriză, schimbările făcute de Chivu s-au dovedit determinante.

Ange-Yoan Bonny și Carlos Augusto au marcat golurile care au stabilit scorul final de 3-1. Eurosport a lăudat deciziile tehnice ale antrenorului: „Pur și simplu excepțional: toate schimbările sunt bine gândite, precise și câștigătoare. Își cunoaște echipa ca-n palmă”.

Sky Sport Italia i-a acordat lui Chivu nota 6,5, evidențiind impactul mutărilor din timpul jocului. Carlos Augusto, autor al unui gol și al unei pase decisive, a fost desemnat omul meciului cu nota 7,5, iar Bonny a primit nota 7. Corriere di Bologna i-a acordat și el antrenorului nota 6,5, în timp ce Tuttomercatoweb a subliniat aportul decisiv al lui Carlos Augusto.

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